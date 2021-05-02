غلاسكو رينجرز يتخطى سيلتيك برباعية كاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

بات غلاسكو ​رينجرز​ على بعد مباراتين من إنهاء الموسم الحالي من الدوري الأسكتلندي الممتاز دون هزيمة بعد فوزه الساحق على ضيفه ​سيلتيك​ بنتيجة 4 - 1 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما.



ولم ينجح رينجرز منذ موسم 1898/ 1899 في خوض الموسم بأكمله دون هزيمة لكن سيلتيك حقق هذا الإنجاز في موسم 2016/ 2017.

وتقدم كيمار روفي بهدف لرينجرز في الدقيقة 26 تزامنا مع طرد كالوم ماكجريجور لاعب سيلتك لارتكابه مخالفة أثناء الهجمة ورغم النقص العددي أدرك أودسون إدوارد التعادل لسيلتك في الدقيقة 30 ثم أضاف ألفريدو موريلوس الهدف الثاني لرينجرز في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أحرز كيمار روفي الهدف الثاني له والثالث لرينجرز في الدقيقة 57 ثم تكفل جيرمين ديفو بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وحقق رينجرز بطل الموسم الحالي إنجازا لم يحدث منذ أكثر من عشرين عاما حيث خاض موسمًا بأكمله دون أن يخسر أمام غريمه التاريخي سيلتيك للمرة الأولى منذ موسم 1999/ 2000.