الليغا: فياريال يعزز مركزه السادس بفوز متأخر امام خيتافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

عزز نادي ​فياريال​ مركزه السادس في الليغا الاسبانية بعدما حقق فوزا متاخرا على حساب ​خيتافي​ بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 34 من البطولة المحلية.



النادي الذي وصل الى نصف نهائي الدوري الاوروبي قلص الفارق مع ريال سوسييداد الخامس الى نقطة واحدة في الصراع الخاص بينهما اما خيتافي فقد اصبح وضعه دقيقا وبدأ يحس بالخطر.

بالعودة الى اجواء المباراة حاول ابناء المدرب اوناي ايمري حسم المواجهة مبكرا الا ان النادي المدريدي اقفل خطوط الملعب وانهى الشوط الاول دون اهداف.

في الشوط الثاني انتظرت الغواصات الصفراء الدقيقة 79 ليسجل هدفه الوحيد عبر جيريمي بينو من مجهود فردي لتنتهي المواجهة 1 - 0.