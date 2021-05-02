عبدالله حميد بطل دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

أحرز الفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7» من نادي الشارقة للفروسية لقب الفئة الكبرى في نهائي منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز الذي استضافها نادي الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين.

واشتمل نهائي الدوري على 14 منافسة أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين على ميدان الصالة المغطاة والميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية تنافس خلالها 187 فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات وفق إجراءات احترازية بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للحدث وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

وجاءت منافسة ختام الدوري للفئة الكبرى بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم وتنافس على اللقب 23 فارساً وفارسة وتوّج 6 منهم بجوائز مالية بلغ مجموعها 130 ألف درهم من جملة 315 ألف درهم جملة جوائز منافسات الختام، وأكمل فارسان منافسة اليوم الثاني من دون خطأ أولهما بفارق التوقيت الفارس عبدالله حميد بالفرس «شا شا شا» من نادي الشارقة للفروسية وأنهى الجولة الثانية في زمن سريع بلغ 46.11 ثانية والمركز الثاني أحرزته الفارسة تينا لوند بالجواد «كاراللو» من نادي دبي للبولو والفروسية وأنهت الجولة الثانية في زمن بلغ 55.24 ثانية وتوّج بلقب المركز الثالث الفارس عبدالله المري بالفرس «سما دبي» وبمجموع 4 نقاط جزاء ارتكبها في منافسة اليوم الأول.

وواصل الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي تميزه في منافسات القفز على حواجز الـ135 سم والتي كان قد أحرز لقبها الأسبوع الماضي في المنافسات الرمضانية الثانية في نادي الشارقة للفروسية وفي منافسة ختام الدوري لفئة الناشئين على نفس الارتفاع توّج المرزوقي باللقب بصحبة الفرس «كورال بيتش» من اسطبلات الشراع ومن دون خطأ في المنافستين وحاز جائزة المركز الثاني الفارس أسامة الزبيبي بالجواد «فلاش جوردون» من نادي مندرة للفروسية برصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح في منافسة اليوم الأول وتوج بالمركز الثالث الفارس سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» من نادي الشارقة للفروسية وبرصيد 12 نقطة جزاء في منافسة اليوم الثاني.

وحقق الفارس عبد الرحمن الحبسي بالجواد «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية لقب الفئة الوسطى وفرسان المستوى الأول على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم حيث أكمل فارسان المنافستين دون خطأ المتصدر الفارس الحبسي والفارس خالد الجنيبي بالفرس «إنيرجي البريّة» من الوحدات المساندة وحازت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم لقب المركز الثالث وأحرزته بالجواد «الباهي» من مركز الإمارات للفروسية وبنقطة جزاء واحدة لتجاوزها الزمن المسموح في الجولة الأولى.

وحقق الفارس محمد حمد الكربي لقب نهائي الدوري للفرسان من فئة «الجونيورز» على حواجز 125 سم وحاز اللقب من بين 26 فارساً بعد إكماله المنافستين دون خطأ بصحبة الجواد «دمفيس» من نادي الشارقة للفروسية وجاء فوز الكربي بفارق التوقيت على الفارس محمد سلطان الكعبي والجواد «كون إنيرجي» من منتجع الفرسان الرياضي والذي أكمل المنافستين دون خطأ أيضاً وذهب لقب المركز الثالث إلى الفارسة كريستينا ماري التي أكملت المنافستين بالفرس «جوين توسكا اتش بي سي» من نادي الشارقة للفروسية برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى من منافسة اليوم الثاني.

وشارك 45 فارساً وفارسة من فئة المستوى الثاني على حواجز 120 سم ونجح الفارس يوسف ساواس في إكمال المنافستين دون خطأ بالجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس أرحمة سيف العواني بالفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي للفروسية وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى للمنافسة الثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس عبد الرحمن أحمد أمين بالجواد «دبي دو فيا» من إسطبلات الشراع وبرصيد 4 نقاط جزاء في المنافسة الأولى.

وحقق ثلاثة من فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية المراكز الثلاثة الأولى في نهائي الدوري لفئة المبتدئين في منافسة من جولة مع تمايز على حواجز ارتفاعها 110 سم وتنافس فيها 43 فارسا وفارسة ونجح 4 فرسان في إكمال التمايز دون خطأ ونالت اللقب الفارسة إليزافيلا منينا بالجواد «إنوفيتور» وأحرز جائزة المركز الثاني الفارس خليفة الشامسي بالجواد «إلوي» والثالث الفارس عبد الله الشريف بالجواد «شيفالري».