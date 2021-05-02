شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يواصل انتصاراته والجيش يتفوق على أسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الإسماعيلي انتصاراته محققاً فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين السبت بملعب السلام، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدفي فوز الإسماعيلي شكري نجيب ( 27 ) والأنجولي آري بابل (84 ).

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة إيهاب جلال الغائب عن المباراة لاصابته بفيروس كورونا إلى 17 نقطة وتقدم للمركز الخامس عشر، وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة تذيل بها جدول الترتيب في المركز الثامن عشر.

وسحق طلائع الجيش ضيفه أسوان بثلاثية نظيفة بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وانتظر الجيش حتى الدقيقة ( 63 ) ليسجل هدفه الأول عن طريق مهاجمه عمرو جمال ( 63 ) ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني ( 90 ) وعزز إسلام محارب فوز فريقه بهدف ثالث ( 90 + 2 ).

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفرض سموحة تعادلا ثمينا 2-2 على ضيفه الاتحاد السكندري بعدما حول تأخره بهدفين بملعب الإسكندرية.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة

( 4 )، وأضاف الأوغندي إيمانويل أوكوي الهدف الثاني ( 47 )، وقلص النتيجة لسموحة محمود البدري ( 56 ) وعادل أحمد عبد القادر (61 ).

ورفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.