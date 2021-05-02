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شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الصقر أحمد حسن يهنئونه بعيد ميلاده.. أبرزهم الحضري وقفشة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الصقر أحمد حسن، لاعب النادى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بعيد ميلاده الـ46 فهو من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.
واستقبل عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك الأسبق، الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده، من أصدقائه نجوم الأهلى والزمالك، منهم النجم عصام الحضري الذى نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب قائلاً "أخويا وحبيبي وعشرة عمري وعميد لاعبي العالم الصقر أحمد حسن كل سنة وأنت طيب يا صقر، عيد سعيد عليك يا حبيبي، وعقبال مليون سنة، والعمر كله في سعادة ونجاح يا عميد".
كما استقبل الصقر الكثير من التهنئات التي حرص على مشاركتها عبر الاستوري الخاصة به ومنهم النجم محمد مجدي قفشة، وأمير عبد الحميد، والنجم شريف عبد الفضيل، بالإضافة إلى أصدقائه خارج الوسط الرياضي، منهم محمود غانم ومصطفي هارون ومحمد يوسف، وبيبو، وعمر الرفاعي.
قصة نجاح الصقر مع الفراعنة تستحق مجلدات للسرد فهى بحق عبرة وعظة لنجوم الجيل الحالى، لاسيما أن الأداء الذى قدمه أحمد حسن فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر واستطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على نجوم كدروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.
وعقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة، لم يهدأ الصقر حتى قاد بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.
أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة.
وفى عام 2012 خطف أحمد حسن لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.