شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الصقر أحمد حسن يهنئونه بعيد ميلاده.. أبرزهم الحضري وقفشة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الصقر أحمد حسن، لاعب النادى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بعيد ميلاده الـ46 فهو من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.

واستقبل عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك الأسبق، الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده، من أصدقائه نجوم الأهلى والزمالك، منهم النجم عصام الحضري الذى نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب قائلاً "أخويا وحبيبي وعشرة عمري وعميد لاعبي العالم الصقر أحمد حسن كل سنة وأنت طيب يا صقر، عيد سعيد عليك يا حبيبي، وعقبال مليون سنة، والعمر كله في سعادة ونجاح يا عميد".

كما استقبل الصقر الكثير من التهنئات التي حرص على مشاركتها عبر الاستوري الخاصة به ومنهم النجم محمد مجدي قفشة، وأمير عبد الحميد، والنجم شريف عبد الفضيل، بالإضافة إلى أصدقائه خارج الوسط الرياضي، منهم محمود غانم ومصطفي هارون ومحمد يوسف، وبيبو، وعمر الرفاعي.