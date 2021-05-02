شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. مصر تقاطع دورة ملبورن بسبب العدوان الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شارك منتخب كرة القدم فى الدورات الأولمبية وكان أولها عام 1920 بأنتويرب بلجيكا، وآخرها عام 2012 بلندن.

وفى عام 1956 تأهل الفراعنة للتصفيات القارية، وهى المرة الأولى التى يخرج الأولمبياد من أوروبا، حيث أقيمت فى ملبورن بأستراليا، وللمرة الأولى كذلك تقام تصفيات قارية لها، حيث تأهل الفراعنة بالفوز على إثيوبيا ذهابًا في أديس أبابا بنتيجة 4-1، وإيابًا في القاهرة 5-2،