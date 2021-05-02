شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب 20 مواجهة بين إنبى والمقاصة قبل لقاء بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف إنبى مصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة ثم فاز الفريق الفيومى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ليخطف تذكرة التأهل لدور الثمانية للبطولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة من 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 ومازال لديه لقاء مؤجل.

ترتيب إنبى ومصر المقاصة فى جدول الدوري

تاريخ مواجهات مصر المقاصة وانبى مواجهة اليوم هى رقم 21 فى تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، سيطر التعادلات على 9 مواجهات، فى حين تفوق إنبى فى 7 مواجهات مقابل 4 انتصارات لمصر المقاصة. سجل مصر المقاصة 21 هدفا مقابل 21هدفا لإنبى، ويتربع جون أنطوى – لاعب بيراميدز الحالي- على قمة هدافى المواجهات برصيد 5 أهداف، يليه صلاح محسن – لاعب الأهلي - برصيد 3 أهداف كهداف للبترولى. انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، تقدم رامى صبرى لإنبى وتعادل محمد مسعد للمقاصة وأهدر ميدو جابر ركلة جزاء للفريق الفيومى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة والتى لعبت على ستاد الاهلى والسلام فى 12 يناير 2020 فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدف دون رد سجله محمود قاعود على ستاد بتروسبورت بالجولة الثلاثين للمسابقة والتى اقيمت فى 29 سبتمبر 2020 . بينما انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز انبى بهدف دون رد سجله كريم طارق بالجولة الثانية للمسابقة على ستاد المقاولون العرب فى 18 ديسمبر 2020.

طولان يطالب لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط فى الدوري

وعكف حلمى طولان، المدير الفني لإنبى على معاجة أخطاء لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثية حيث عقد جلسة معهم شرح فيها الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها مشددا على ضرورة تفاديها خلال الفترة المقبلة حتى لا تكلفهم نزيف المزيد من النقاط، لا سيما أن الفوز غاب عنهم فى آخر 5 مباريات بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلى.

وطالب طولان لاعبيه بالتمركز وغلق المساحات أمام مهاجمى المقاصة ومنعه من دخول منطقة الجزاء كما منح المدير الفنى بعض التعليمات للاعبى خط الوسط فى الارتداد الدفاعى والعمل على منع أى هجمة خطرة على مرمى إنبي، وحرمان المنافس من الوصول إلى المرمى.

في المقابل يسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول فوز له مع الفريق الفيومى في الدوري بعدما تولى المسئولية خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى حيث تعادل عظيمة في أول مباراتين مع سموحة والإنتاج الحربى قبل أن يحقق انتصاراً على سيراميكا ولكن في كأس مصر.

عظيمة يبحث عن اول فوز مع المقاصة فى الدوري