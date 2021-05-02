شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. خالد لطيف: يارب أشوف نادى الزمالك فى أفضل حال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم العشرين من شهر رمضان كانت من نصيب نادى الزمالك ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى، حيث تمنى خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق التوفيق لهم ورؤيتهم في أفضل حال.

أكد خالد لطيف أنه يتمنى استقرار نادى الزمالك وتحقيق النجاحات خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يتمنى استمرار نجاح محمد صلاح مع الريدز، وأن يتوج بجائزة هداف الدورى الإنجليزى بالموسم الحالي، ونفس الحال تمنى لطيف رؤية مصطفى محمد يسير على درب "المو".

وكان محمد صلاح نجم ليفربول، كشف أنه لم يتم فتح بات التفاوض معه لتجديد عقده المنتهى فى يونيو 2023 خصوصوا أنه يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهى فى يونيو 2023، ولا يزال ملف تجديد عقده معلق حتى الآن.

وتحدث محمد صلاح نجم ليفربول مع شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية قائلاً، "لم يتحدث معى أحد بشأن تجديد التعاقد، لذلك لا يمكنى الحديث عن هذا الشيء وفيش حد كلمنى عن أى شيء لذلك لا أعلم.. قلت من قبل أريد الفوز بلقب الدورى الإنجليزى مجدداً وكذلك لقب دورى أبطال أوروبا".

وأنهى محمد صلاح تصريحاته قائلاً، "الفوز شيء رائع، أحاول فقط الفوز مرة أخرى، جزء من عملنا هو الفوز بالألقاب"،وكانت تقارير صحفية قد ترددت حول رغبة الدولى المصرى محمد صلاح فى الرحيل عن ليفربول.