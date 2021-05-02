بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 34.

استمرارًا لموسمه الأقل نجاحًا في الدوري الإسباني في العقد الماضي، لم يستطع نادي فالنسيا تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مناسبات، وتلقى هزيمتين.

ويستقبل فالنسيا فريق برشلونة اليوم الأحد على ملعب ميستايا، وعينه على تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط في ظل الشكوك التي تساور الفريق نظرًا لأن الفرق التي هبطت إلى السيكوندا خلال المواسم الخمسة الماضية كانت تملك في رصيدها 38 نقطة.

وجمع فالنسيا حتى الآن 36 نقطة فقط من 33 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

في المقابل، فوت برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تعرض لخسارة مفاجئة في مباراته المؤجلة أمام غرناطة بنتيجة (2-1).

ورغم ذلك لن يستسلم برشلونة في صراع خطف اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح ريال مدريد، حيث يتبقى 5 جولات، يتخللها مباراة مع المتصدر “اتلتيكو مدريد”، مع بصيص من الأمل في تعثر النادي الملكي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني وفي رصيده 71 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” الذي فاز على أوساسونا أمس لحساب الجولة الحالية، و5 نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد الفائز على إلتشي.

وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة أرينا سبورت 2 الصربية، وموفي ستار لاليجا الإسبانية.

ويدير مواجهة برشلونة وفالنسيا الحكم الإسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.