بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس واودونيزي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة يوفنتوس واودونيزي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 34.

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على اودونيزي في استاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا، ضمن الجولة 34 من الدوري الايطالي، ويطمح للعودة إلى سكة الانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2022.

وبفوز المتصدر انتر ميلان على كروتوني لحساب الجولة الحالية، فقد يوفنتوس بشكلٍ رسمي المنافسة على تحقيق اللقب الذي أحرزه 9 مرات متتالية.

وأصبح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو الشغل الشاغل لرجال أندريا بيرلو، حيث يتبقى له 5 مباريات، بداية من اليوم أمام اودونيزي، ويعتبر كل لقاء منهم بمثابة النهائي في ظل المنافسة الشرسة مع ميلان، أتلانتا، ونابولي.

ويتواجد يوفنتوس حاليًا في المركز الخامس وفي رصيده 66 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرابع، نابولي، الذي سيواجه “كالياري”، ويفصله نقطتين عن الثالث “أتلانتا” الذي يلتقي مع ساسولو، و3 نقاط عن الثاني “ميلان” الذي فاز على بينفينتو.

على الجهة المقابلة، يبحث اودينيزي عن تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الايطالي، بعدما ضمن البقاء ضمن الكبار بنسبة كبيرة، مع فقدانه المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي بشكلٍ رسمي.

وحقق اودينيزي 4 انتصارات في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، ويتواجد في المركز 11 بجدول الترتيب وفي رصيده 39 نقطة، ويفصله نقطتين عن المركز التاسع الذي يحتله سامبدوريا.

وينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس واودينيزي على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

ويدير لقاء يوفنتوس واودينيزي، الحكم الإيطالي “دانيلي شيفي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يوفنتوس 0-1 أودونيزي

استاد مابي (مدينة ريجيو إيميليا)

الدوري الايطالي (الجولة 34)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأودينيزي في السيري آ موسم 2021/2020

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة ريفريش لمتابعة اللقاء بشكل سليم، والتعرف على جميع الأحداث..

أصحبكم على مدار هذا اللقاء المرتقب (دقيقة بدقيقة) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 (محمود ماهر)

التشكيلتان بعد قليل..

تشكيلة أودينيزي اليوم: سوفيت – نويتنيك – بونيفازي – بيكاو – والاس – دي باول – مولينا – آرسلان – ستريجير – بيريرا – أوكاكا.

سوفيت – نويتنيك – بونيفازي – بيكاو – والاس – دي باول – مولينا – آرسلان – ستريجير – بيريرا – أوكاكا. تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو – بيرنارديسكي – بينتانكور – مكيني – كوادرادو – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا .

الشوط الأول

صافرة بداية الشوط الأول

10″ جووووووووووووول…أودينيزي يتقدم على يوفنتوس 1/صفر بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أطلقها اللاعب “مولينا” بعد تحصله على تمريرة بينية من دي باول

26″ أوووووووووووووووه…يوفنتوس يهدر فرصة لا تضيع برأسية للاعب الاميركي مكيني بعد تلقيه عرضية نموذجية من ركنية داخل منطقة الستة ياردات..الكرة عبرت جوار القائم الايسر بقليل..

30″ مرت نصف ساعة ولا يزال يوفنتوس يحاول الرد على هدف مولينا ، لكن رونالدو محاصر في كل لقطة

44″ بطاقة صفراء للاعب اودينيزي “آرسيلان”

صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أودونيزي 1-0 .

الشوط الثاني