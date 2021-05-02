عاجل ورسميًا | إلغاء مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي

قررت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، إلغاء مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي اليوم، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، لأسباب أمنية.

وكان من المقرر تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعتين فقط، ولكن تطورت الأمور خارج ملعب أولد ترافورد، حيث اشتبكت الجماهير مع الشرطة وحدثت عدة إصابات ما جعل الموقف يتأزم.

واعترفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بحق جماهير مانشستر يونايتد في الاحتجاج، لكنها أدانت الأعمال التي عرضت الشرطة وموظفي ملعب أولد ترافورد للخطر.

وأصبح التاريخ الذي ستقام فيه المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول غير معروف الآن، والتي كانت ستشهد تتويج مانشستر سيتي باللقب بشكلٍ رسمي حال تعرض الشياطين الحمر للخسارة.

وتأتي حالة الغضب من قبل جماهير مانشستر يونايتد تجاه العائلة المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي.

وفشلت فكرة دوري السوبر الأوروبي بسبب المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية، ما دفع الأندية الإنجليزية الكبيرة وعلى رأسها مانشستر يونايتد من الإنسحاب.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد “إد وودوارد”، أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع دوري السوبر، ولكن على ما يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية لامتصاص غضب الجماهير.