يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 19.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي، مباراة نارية يصعب التكهن بنتيجتها بين الزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري We.

وألتقى الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 6 مباريات بمسابقة الدوري المصري، انتصر الفارس الأبيض مرتين، مقابل مرة واحدة لرجال أروابارينا، بينما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

وسيبحث نادي الزمالك اليوم عن العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة بيراميدز، بعد تعادله المخيب أمام “المقاولون العرب”، في الجولة الماضية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الاهلي، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، ويمتلك الفارس الأبيض في رصيده 40 نقطة، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، ودخل مرماه 11.

في المقابل، يتطلع بيراميدز إلى مواصلة انتصاراته في الدوري المصري وتقليص الفارق مع الزمالك، بعد فوزه في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و9 تعادلات، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، كأضعف خط دفاع في المربع الذهبي.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “بلال علام”، كما ستنقل عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف إم، مصحوبة بستوديو تحليلي.

ويدير مواجهة الزمالك وبيراميدز، الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.