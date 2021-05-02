بين سبورت | الاتحاد الإنجليزي يؤخر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أعلنت قناة بين سبورت منذ قليل أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر تأخير انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، على خلفية تجمع قرابة 200 مشجع من جماهير الشياطين الحمر أمام ملعب أولد ترافورد للاعتراض على سياسة ملاك النادي.

وقال مراسل بين سبورت من محيط ملعب أولد ترافورد “زياد منصور”، أن فكرة تأجيل المباراة ليوم آخر مرفوضة تمامًا بسبب روزنامة مباريات الدوري الانجليزي خلال الفترة القادمة.

وأضاف: “الاتحاد الإنجليزي قرر تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعتين، على أن ينتهي الأمن من مهمته في إبعاد الجماهير عن محيط ملعب أولد ترافورد”.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، وأصبح الموعد الجديد الآن لإنطلاق المباراة هو 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتأتي حالة الغضب من قبل جماهير مانشستر يونايتد تجاه العائلة المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي.

وفشلت فكرة دوري السوبر الأوروبي بسبب المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية، ما دفع الأندية الإنجليزية الكبيرة وعلى رأسها مانشستر يونايتد من الإنسحاب.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد “إد وودوارد”، أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع دوري السوبر، ولكن على ما يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية لامتصاص غضب الجماهير.