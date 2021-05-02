عاجل | تشكيلة ليفربول الاساسية امام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي «فابينيو يعود للوسط»

كشف يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الاساسية امام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، للمباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

وقرر كلوب إعادة البرازيلي “فابينيو تافاريس” إلى خط الوسط من جديد، بعدما لعب في مركز قلب الدفاع خلال المباريات القليلة الماضية، وسيلعب بجواره تياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر.

وسيلعب المدافع الإنجليزي ناثانيل فيليبس في مركز قلب الدفاع، وسيرافقه الدولي التركي “أوزان كاباك”، وكالعادة سيشغل ألكسندر أرنولد مركز الظهير الأيمن، وأندرو روبرتسون الظهير الأيسر.

وأحدث كلوب بذلك تغييران في تشكيلة ليفربول الاساسية اليوم، عن ما كانت امام نيوكاسل في الجولة الماضية، وهو إشراك ناثانيل فيليبس بدلًا من فينالدوم الذي سيعوضه فابينيو في الوسط.

وعودة روبرتو فيرمينو إلى مركز المهاجم الصريح بعدما جلس على دكة البدلاء في المباراة الماضية، لصالح البرتغالي ديوجو جوتا.

والتالي تشكيلة ليفربول الاساسية امام مانشستر يونايتد:

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون – ناثانيل فيليبس – أوزان كاباك – ألكسندر أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابينيو تافاريس – جيمس ميلنر

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح