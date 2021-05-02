الدوري الانجليزي | فوضى الجماهير قد تأخر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول!

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد منذ دقائق قليلة، من أجل الاعتراض على ساسية ملاك النادي وهو ما خلق حالة فوضى قد تؤخر المباراة المرتقبة أمام ليفربول.
وكشفت الصحف الإنجليزية، أن قرابة 200 مشجع ينتمون إلى مانشستر يونايتد، اقتحموا ملعب أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة جلايزر المالكة للنادي وكانوا يهتفون “نريد خروج جلايزرز”.
وتم تفريق المشجعين قبل قليل، ولكن انطلاق المباراة المقررة في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، قد يتم تأخيره بسبب ما خلفه الجماهير داخل المستطيل الأخضر.
وتأتي حالة الغضب من قبل جماهير مانشستر يونايتد تجاه العائلة المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي.
وفشلت فكرة دوري السوبر الأوروبي بسبب المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية، ما دفع الأندية الإنجليزية الكبيرة وعلى رأسها مانشستر يونايتد من الإنسحاب.
وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد “إد وودوارد”، أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع دوري السوبر، ولكن على ما يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية لامتصاص غضب الجماهير.
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