سجل البطولات | الفائزون بلقب الدوري التونسي

1955–56 النادي الرياضي لحمام الأنف (1) النجم الرياضي الساحلي 1956–57 الملعب التونسي (1) الترجي الرياضي التونسي 1957–58 النجم الرياضي الساحلي (2) الترجي الرياضي التونسي 1958–59 الترجي الرياضي التونسي (2) النجم الرياضي الساحلي 1959–60 الترجي الرياضي التونسي (3) الملعب التونسي 1960–61 الملعب التونسي (2) الترجي الرياضي التونسي 1961–62 الملعب التونسي (3) الملعب السوسي 1962–63 النجم الرياضي الساحلي (3) الملعب التونسي 1963–64 النادي الإفريقي (3) الترجي الرياضي التونسي 1964–65 الملعب التونسي (4) النادي الإفريقي 1965–66 النجم الرياضي الساحلي (4) النادي الرياضي الصفاقسي 1966–67 النادي الإفريقي (4) النجم الرياضي الساحلي 1967–68 نادي سكك الحديد الصفاقسي (3) النادي الإفريقي 1968–69 النادي الرياضي الصفاقسي (1) النادي الإفريقي 1969–70 الترجي الرياضي التونسي (4) النادي الإفريقي 1970–71 النادي الرياضي الصفاقسي (2) النادي الإفريقي 1971–72 النجم الرياضي الساحلي (5) النادي الإفريقي 1972–73 النادي الإفريقي (5) النجم الرياضي الساحلي 1973–74 النادي الإفريقي (6) الترجي الرياضي التونسي 1974–75 الترجي الرياضي التونسي (5) النادي الإفريقي 1975–76 الترجي الرياضي التونسي (6) النجم الرياضي الساحلي 1976–77 الشبيبة الرياضية القيروانية (1) النادي الإفريقي 1977–78 النادي الرياضي الصفاقسي (3) النادي الإفريقي 1978–79 النادي الإفريقي (7) الملعب التونسي 1979–80 النادي الإفريقي (8) الترجي الرياضي التونسي 1980–81 النادي الرياضي الصفاقسي (4) النادي الإفريقي 1981–82 الترجي الرياضي التونسي (7) النادي الإفريقي 1982–83 النادي الرياضي الصفاقسي (5) النادي الإفريقي 1983–84 النادي الرياضي البنزرتي (4) الملعب التونسي 1984–85 الترجي الرياضي التونسي (8) النادي الإفريقي 1985–86 النجم الرياضي الساحلي (6) الترجي الرياضي التونسي 1986–87 النجم الرياضي الساحلي (7) النادي الإفريقي 1987–88 الترجي الرياضي التونسي (9) النادي الأولمبي للنقل 1988–89 الترجي الرياضي التونسي (10) النادي الإفريقي 1989–90 النادي الإفريقي (9) الترجي الرياضي التونسي 1990–91 الترجي الرياضي التونسي (11) النادي الإفريقي 1991–92 النادي الإفريقي (10) النادي الرياضي البنزرتي 1992–93 الترجي الرياضي التونسي (12) الشبيبة الرياضية القيروانية 1993–94 الترجي الرياضي التونسي (13) النجم الرياضي الساحلي 1994–95 النادي الرياضي الصفاقسي (6) الترجي الرياضي التونسي 1995–96 النادي الإفريقي (11) النجم الرياضي الساحلي 1996–97 النجم الرياضي الساحلي (8) الترجي الرياضي التونسي 1997–98 الترجي الرياضي التونسي (14) النادي الإفريقي 1998–99 الترجي الرياضي التونسي (15) النادي الرياضي البنزرتي 1999–00 الترجي الرياضي التونسي (16) النجم الرياضي الساحلي 2000–01 الترجي الرياضي التونسي (17) النجم الرياضي الساحلي 2001–02 الترجي الرياضي التونسي (18) النجم الرياضي الساحلي 2002–03 الترجي الرياضي التونسي (19) النجم الرياضي الساحلي 2003–04 الترجي الرياضي التونسي (20) النجم الرياضي الساحلي 2004–05 النادي الرياضي الصفاقسي (7) النجم الرياضي الساحلي 2005–06 الترجي الرياضي التونسي (21) النجم الرياضي الساحلي 2006–07 النجم الرياضي الساحلي (9) النادي الإفريقي 2007–08 النادي الإفريقي (12) النجم الرياضي الساحلي 2008–09 الترجي الرياضي التونسي (22) النادي الإفريقي 2009–10 الترجي الرياضي التونسي (23) النادي الإفريقي 2010–11 الترجي الرياضي التونسي (24) النجم الرياضي الساحلي 2011–12 الترجي الرياضي التونسي (25) النادي الرياضي البنزرتي 2012–13 النادي الرياضي الصفاقسي (8) الترجي الرياضي التونسي 2013–14 الترجي الرياضي التونسي (26) النادي الرياضي الصفاقسي 2014–15 النادي الإفريقي (13) النجم الرياضي الساحلي 2015–16 النجم الرياضي الساحلي (10) الترجي الرياضي التونسي 2016–17 الترجي الرياضي التونسي (27) النجم الرياضي الساحلي 2017–18 الترجي الرياضي التونسي (28) النادي الإفريقي 2018–19 الترجي الرياضي التونسي (29) النجم الرياضي الساحلي 2019–20 الترجي الرياضي التونسي (30) النادي الرياضي الصفاقسي 2020-21 الترجي الرياضي (31) النجم الساحلي

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