الامارات | تأجيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بسبب غضب الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بسبب غضب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجلت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد اقتحام مشجعين أرض ملعب استاد أولد ترافورد احتجاجا على ملاك النادي اليوم الأحد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات (1530 بتوقيت غرينتش) ولكن الفريقين لم يصلا بعد للاستاد.

واقتحم حوالي 200 من جماهير يونايتد أرض الملعب قبل إبعادهم، رغم أن بعضهم عاد مجددا.

وتقام المباراة أمام مدرجات خالية بسبب قيود كوفيد-19.

ولم يصدر النادي أي بيان حول الواقعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مشجعين تظاهروا أيضا خارج الفندق الذي يقيم فيه لاعبو يونايتد استعدادا للمباراة.

كما تجمع بعض المشجعين خارج الاستاد وأشعلوا ألعابا نارية باللونين الأخضر والذهبي، وهي ألوان قميص يونايتد عندما تأسس تحت اسم نورتون هيث.

وتأتي الاحتجاجات بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى. وانهارت خطط هذه المسابقة في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

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