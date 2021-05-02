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الامارات | النني وأوباميانج يقودان أرسنال للفوز على نيوكاسل

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هز محمد النني وإيمريك أوباميانج الشباك ليفوز أرسنال 2-صفر خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد في الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وافتتح التسجيل في أول خمس دقائق عندما سجل النني هدفه الأول في الدوري هذا الموسم بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد فشل أوباميانج في التسديد عقب تمريرة من هيكتور بليرين.

وعزز أرسنال تقدمه بعد لعبة بهلوانية من أوباميانج في الدقيقة 66 ليحسم فريق المدرب ميكل أرتيتا النقاط الثلاث ويتقدم إلى المركز التاسع في الجدول.

وازدادت متاعب نيوكاسل عندما طُرد المدافع فابيان شير قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب مخالفة ضد جابرييل مارتنيلي مهاجم أرسنال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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