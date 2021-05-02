الامارات | النني وأوباميانج يقودان أرسنال للفوز على نيوكاسل

شكرا لقرائتكم خبر عن النني وأوباميانج يقودان أرسنال للفوز على نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هز محمد النني وإيمريك أوباميانج الشباك ليفوز أرسنال 2-صفر خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وافتتح التسجيل في أول خمس دقائق عندما سجل النني هدفه الأول في الدوري هذا الموسم بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد فشل أوباميانج في التسديد عقب تمريرة من هيكتور بليرين.

وعزز أرسنال تقدمه بعد لعبة بهلوانية من أوباميانج في الدقيقة 66 ليحسم فريق المدرب ميكل أرتيتا النقاط الثلاث ويتقدم إلى المركز التاسع في الجدول.

وازدادت متاعب نيوكاسل عندما طُرد المدافع فابيان شير قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب مخالفة ضد جابرييل مارتنيلي مهاجم أرسنال.

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