شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لـ كونتي بعد عودة إنتر ميلان لمنصة تتويج الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج إنتر ميلان رسميًا اليوم بلقبه رقم 19 للدوري الإيطالي «سيريا أي» وذلك بعد تعثر أقرب منافسيه على قمة ترتيب الدوري، أتالانتا، بالتعادل خارج قواعده ضد ساسولو بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد الفريق إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر، وبفارق 13 نقطة كاملة قبل 4 جولات فقط من النهاية.

ويأتي تتويج النيراتزوري لينهي فترة 11 عامًا متتاليًا بدون نجاح في تحقيق لقب السيريا أي (من 2010 لـ 2021)، وهي أطول فترة للفريق بدون لقب الدوري منذ الفترة بين عام 1989 و2006.

ويعتبر إنتر هو ثاني أكثر الأندية نجاحًا في التتويج بلقب الدوري الإيطالي (19 لقبًا)، بعد ان تجاوز غريمه وجاره، آي سي ميلان (18)، وخلف يوفنتوس الذي توج باللقب في 36 مناسبة سابقة.

وأصبح المدرب أنطونيو كونتي هو خامس أكثر المدربين تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي مع حصوله على رابع لقب كمدرب، ليكون فقط خلف جيوفاني تراباتوني (7)، ماسيميليانو أليجري (6)، فابيو كابيلو (5) ومارسيلو ليبي (5) كأكثر المدربين تتويجًا بالسيريا أي. بينما يشترك كونتي مع المدرب تراباتوني في كونهما المدربين الوحيدين اللذين حققا لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

ولم يحصد أي فريق على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم عدد نقاط مثلما حصد إنتر ميلان هذا الموسم حتى الأن، مع وصول رصيد الفريق إلى 82 نقطة بعد 34 جولة في الدوري الإيطالي، وهو ما يزيد عن رصيد أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني (76 نقطة بعد 34 مباراة)، وليل، متصدر الدوري الفرنسي (76 نقطة بعد 35 مباراة) وبايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني (71 نقطة بعد 31 مباراة) ومانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي (80 نقطة بعد 34 مباراة).

وأصبح أنطونيو كونتي هو أول مدرب يتوج بلقب الدوري قبل نهاية الموسم بـ جولتين أو أكثر مع فريقين مختلفين، منذ بداية احتساب نتيجة الفوز بـ 3 نقاط في المسابقة بداية من موسم 1994/1995.