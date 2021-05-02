شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل ضد أرسنال: النني يسجل وأوباميانج يحافظ على عادته التهديفية ضد الماكبايس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ أرسنال على أماله في التأهل الأوروبي وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 34 من البريميرليج.

وأفتتح الجانرز التهديف بعد 6 دقائق فقط من البداية عن طريق لاعب الوسط المصري، محمد النني، الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 21 من زمن الشوط الثاني، ضاعف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تقدم الجانرز بهدف ثان من صناعة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينلي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تلقى المدافع السويسري فابيان شار البطاقة الحمراء بسبب تدخل عنيف من مدافع نيواكسل على مارتينيلي.

رجل المباراة:

حصل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على أعلى تقييم في المباراة من موقع سوفا سكور بعد ان اشترك في تسجيل جميع أهداف فريقه في المباراة.

أوباميانج صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، ومرر الكرة بدقة 100% (22 تمريرة سليمة).

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

أرسنال حقق فوزه رقم 14 في الدوري ليرتقي للمركز التاسع برصيد 49 نقطة، على بعد 5 نقاط من المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

نيوكاسل تلقى الخسارة رقم 16 هذا الموسم (السابعة على ملعب سانت جيمس بارك) ليتجمد رصيد الفريق عند 36 نقطة في المركز السابع عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- محمد النني يسجل هدفه الأول في البريميرليج (مباراته رقم 66).

- أوباميانج سجل في جميع مباريات ال5 الأخيرة التي لعبها ضد نيوكاسل في مختلف البطولات. أخر لاعب من أرسنال سجل في 5 مباريات متتالية ضد نفس الخصم كان أوليفييه جيرو ضد أستون فيلا (بين 2013 و2016).

- أرسنال لم يخسر في أخر 5 مباريات لعبها خارج قواعده في البريميرليج (فاز 3 وتعادل 2) مسجلًا هدفين أو أكثر في كل مباراة من أخر 3 مباريات لعبها خارج قواعده في الدوري.

- نيوكاسل خسر 16 من أخر 17 مباراة لعبها ضد أرسنال في الدوري (فاز بمباراة واحدة).

- أرسنال فاز بجميع المواجهات ال7 الأخيرة التي لعبها ضد نيوكاسل في مختلف البطولات محافظًا على نظافة شباكه في 6 مناسبات.

- مات رايان لعب 14 مباراة في البريميرليج هذا الموسم (11 مع برايتون + 3 مع أرسنال). حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط، 2 منهم ضد نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك.

- في الواقع الحارس الإسترالي لديه إحصائية مثالية ضد نيوكاسل.. 8 مباريات لعبها ضدهم في البريميرليج.. حافظ عاى نظافة شباكه في 7 منهم، بما في ذلك جميع المباريات ال5 التي لعبها على ملعب سانت جيمس بارك.