شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأجل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، والذي كان مفترض أن يقام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة بين سبورتس عن طريق مراسلها في ملعب أولد ترافورد الذي كان يحضتن اللقاء.

وبحسب موقع «بين سبورت» تجمع قرابة 200 مشجعا من جماهير مانشستر يونايتد للاعتراض على سياسة ملاك النادي في خلق حالة فوضى قد تؤخر المباراة المرتقبة أمام ليفربول المقررة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وبحسب تقرير «بين سبورت» تجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.