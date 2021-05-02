شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ أحمد حسن عميد لاعبي العالم بـعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهنئة الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، بمناسبة عيد ميلاده الـ46، اليوم الأحد.

ويحتفل أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ46، فهو من مواليد 2 مايو 1975، في مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.

حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهنئة الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، بمناسبة عيد ميلاده الـ46، اليوم الأحد.

ويحتفل أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ46، فهو من مواليد 2 مايو 1975، في مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.