شكرا لقرائتكم خبر عن النني يسجل وأرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز أرسنال على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد النني وبيير إيمريك أوباميانج هدفا أرسنال في اللقاء، وبهذا الفوز يتقدم الجانرز إلى النصف العلوي في الترتيب.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ49 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز الـ17.

سجل النجم المصري الدولي محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال هدف فريقه الأول في شباك نيوكاسل في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الغنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ومع بداية المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة الهجمة كانت من الجهة اليمنى لعبت عرضية وارتدت من دفاع نيوكاسل وقابلها محمد النني بتسديدة قوية على يمين حارس المرمى معلنًا عن أول أهداف المباراة.

ودخل آرسنال اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، بنما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

أعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل، ويظهر النجم المصري محمد النني أساسيًا

يقود محمد النني تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، فيما يبدأ أوباميانج كأساسي في الهجوم.

حارس: ماتيو ريان.

الدفاع: جرانيت تشاكا – جابريال – ديفيد لويز – هيكتور بيلليرين.

الوسط: داني سيبايوس – محمد النني

أمامهما: جابريال مارتينيللي – داني أوديجارد – ويليان.

الهجوم: بيير أوباميانج.