شكرا لقرائتكم خبر عن كسر احتكار يوفنتوس.. إنتر ميلان بطلًا لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج إنتر رسميا بلقب الدوري الإيطالي بعد 11 عاما من غيابه عن خزائن النادي وهيمنة يوفنتوس.

وتعثر أتالانتا بالتعادل أمام ساسولو بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 34 قبل أربع جولات من الختام.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 69 نقطة بالتساوي مع نابولي وميلان، بينما لن يلحق أحدهم بإنتر المتصدر بـ 82 نقطة قبل الجولات الأربع الأخيرة.

وبذلك رفع إنتر رصيده إلى 19 لقب من الدوري الإيطالي بعد حسم الموسم الجاري.

وكانت أخر ألقاب إنتر في الدوري موسم 2009 -2010 قبل أن يتوج ميلان باللقب التالي ثم يهيمن يوفنتوس على تسع نسخ متتالية.

أما المراكز من الثاني إلى الرابع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فاشتعل الصراع عليها بعد تساوي أتالانتا ونابولي وميلان بـ 69 نقطة لكل منهما وإذا فاز يوفنتوس مساء اليوم يتساوى معهم.