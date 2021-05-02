شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: كاف رفض الشكوى ضد الترجي والمولودية رغم إرسالها بـ٣ لغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» رفض شكوى ناديه ضد الترجى التونسى ومولودية الجزائر.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «كاف أخطرنا برفض شكوى الزمالك ضد الترجى والمولودية الجزائرى بشأن التلاعب في نتيجة مباراتهما معاً».

وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك: «أرسلنا الشكوى لكاف بثلاث لغات ومع ذلك تم رفضها».