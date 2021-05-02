شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لم نخطر بخصم 3 نقاط.. الأزمة فى طريقها للحل بالتسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادى الإسماعيلي، أن اتحاد الكرة لم يخطر الإسماعيلي بخصم أى نقاط من رصيده، مؤكدا أن قرارات لجنة الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا بسبب أنه لم يكن هناك قرار بخصم نقاط وأن موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل.

ووجه وحيد رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل، وسيكون هناك اتفاقيات وحلول للأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة إصدار قرارها فى التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 أشهر خلال اجتماعها المقبل، فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: أحمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.