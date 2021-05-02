شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشحات وطاهر فى ميزان الأرقام بعد 28 مباراة بالموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض ثلاثى صناع اللعب بالنادي الأهلي "محمود عبد المنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات" للكثير من الانتقادات الفترة الأخيرة، بداعى تذبذب المستوى، وعدم المساهمة بشكل فعال فى الهجوم الأحمر والمشاركة فى خلق الفرص لزملائهم كجزء من وظيفتهم على أرض الملعب.

وخاض النادي الأهلي 28 مباراة فى الموسم الجاري حتى الآن، بواقع 16 دوري و3 مباريات فى كأس العالم للأندية، ومباراة فى كأس مصر، و8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وجاءت أرقام ثلاثي أطراف الأهلي كالتالي:

حسين الشحات

شارك حسين الشحات مع الأهلي في 20 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى، ويعيش الشحات حالة من تذبذب المستوى فرغم تألقه أمام إنبي فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 3/1 مؤخراً، إلا أنه لا يقدم أفضل مستوياته مع الفريق منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر في غياب شراسته الهجومية وإهدار الفرص على المرمى.

كهربا

شارك كهربا مع الأهلي فى 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، ويعانى صانع ألعاب الفريق الأحمر من تذبذب فى المستوى منذ عودته من الإيقاف لمدة شهر بداعى عدم الالتزام في الأهلي.

طاهر محمد طاهر

شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلي في 23 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين في دوري أبطال أفريقيا وهدفين في الدوري العام، وصنع هدفين أيضاً لزملائه بالفريق، إلا أن جماهير الأهلي كان تضع الكثير من الآمال على عاتق طاهر الذي رأوا فيه البديل الأنسب لتعويض رحيل رمضان صبحي.