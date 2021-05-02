شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: رفضت الانتقال للأهلي مقابل 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تلقى عرضا للانتقال للأهلي فى أواخر أيامه بالزمالك مقابل 300 ألف جنيه، وكان رقما كبيرا وقتها، لكنه رفض الرحيل عن الفارس الأببض.

وقال يكن فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، "صعب أقبل عملا بالنادى الأهلى، زمان كان ممكن، لكن دلوقتى السوشيال ميديا والجماهير مش بتقبل نجم يقول كلمة حلوة عن النادى المنافسن فما بالك لو راح اشتغل؟!".

وأضاف هشام يكن، "تم إجبارى على الاعتزال وكنت أستطيع الاستمرار فى الملاعب وحتى نهاية مشوارى لم أكن أجلس بديلا فى الزمالك، وسمير زاهر وصلاح حسني عرضوا عليا آخر بقيمة نصف مليون جنيه للتوقيع للأهلي".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الوقت الذى اعتزل فيه مع طارق يحيي وحماده عبد اللطيف، كان هناك بعض الأشخاص في مجلس الإدارة في صدامات دائمة مع نجوم الفريق.

واختم يكن قائلا، "طوال تاريخي لم يدخل مرمى الزمالك سوى 70 هدفا بمعدل ثلاثة أهداف ونصف فى الموسم الواحد، لم أدفع الجماهير لمطالبتي بالاعتزال، بطلت كورة وأنا واقف على رجي، وخلفي تاريخ مشرف".