شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة جهاد جريشة قبل مواجهة بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى جهاد جريشة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز التى تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى العام.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الخامسة والعشرون التى يتولى جريشة إدارتها للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 24 مواجهة للزمالك آخرها أمام المقاولون العرب.

أدار الحكم جهاد جريشة للزمالك 24 مباراة حقق الأبيض الفوز فى 9، وخسر فى مثلها، وتعادل فى 6 جولات، احتسب خلالها 34 ركلة جزاء، بينما أشهر البطاقة الصفراء 46 مرة، وبطاقة حمراء واحدة.

ولا يظهر جريشة باستمرار فى مباريات الزمالك حيث يأتى ظهوره على فترات متباعدة ، فادار مباراة الزمالك والمقاصة موسم 2016/2017 وغاب بعدها فترة كبيرة عن إدارة مباريات الأبيض، ليظهر فى فبراير 2019 يدير لقاء الفريق أمام النجوم ثم ديسمبر من نفس العام لمواجهة طلائع الجيش

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 17.