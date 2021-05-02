شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضة.. الايبون والوزارى طرق احتساب نقاط الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجودو من الألعاب القتالية التى ترجع أصولها إلى اليابان، تطورت وانتشرت فى مختلف الدول على مر السنوات، والهدف من الجودو هو محاولة إسقاط اللاعب واختلال التوازن للخصم والسيطرة عليهِ، من خلال الحركات الفنية ثمّ إسقاطه على الأرض وشدّ حركاته من غير إلحاق الأذى به، ضمن قواعد وأحكام محددة؛ فالجودو مبدأ أساسي ينصّ على الاستخدام الأمثل للطاقة العقلية والجسدية.

ويطلق على المباراة بين اللاعبين فى الجودو اسم "راندري" ، ويرتدي كل لاعب منهم بدلة مهيأة لهذه اللعبة.

توجد فى مباريات الجودو ثلاثة أنواع للنقاط، الأولى "الإيبون" "ippon" وهي الضربة القاضية، ومن يحقق نقطة الإيبون أولاً يكون ربح المقابلة حتى وإن لم ينته وقت المقابلة.

ثم توجد الوزاري والتي تحتسب كنصف نقطة ويكون بذلك تحقيق نقطتي وزاري مساوي للإيبون.

وإذا تعادل اللاعبين أثناء المقابلة، يتم اللجوء إلى ما يسمى بالنقطة الذهبية، أي أن أول من يسجل نقطة لصالحه هو الفائز في المباراة.

وتعتبر النقطة الذهبية قانوناً جديداً في الجودو، استخدمت في أولمبياد عام 2004.