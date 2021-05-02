شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تظلم الزمالك لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد الخليج 365 بنشر التظلم الذى قدمه نادى الزمالك إلى اتحاد الكرة، ضد عقوبات لجنة الانضباط على إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض وعدد من لاعبى الزمالك مواليد 99.





وكشف مسؤولو الزمالك أن النادى الأبيض أرسل تظلمين لاتحاد الكرة، الأول يخص إمام عاشور والثانى يخص باقى اللاعبين وتم تسلميهم لاتحاد الكرة فى نفس اليوم، وأبدى مسؤولو الزمالك اندهاشهم مما يتردد حول عدم وجود تظلم من الزمالك يخص إمام عاشور.





على الجانب الآخر، أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.





وأضاف الشوربجى لـ"الخليج 365"، أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.





كما أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.