شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: خصم نقاط الإسماعيلى نهائى.. ويحق له اللجوء للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلى هذا الموسم قرار نهائى لا يمكن للدراويش الطعن عليه مجددا داخل اتحاد الكرة، وإنما عليه أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية إذا أراد الخروج من هذا المأزق.

وأضاف الشوربجى لـ"الخليج 365"، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية واضح لصالح نادى النجوم فى هذه الأزمة وهى خصم 3 نقاط من الإسماعيلى فى حال عدم السداد، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا واصل نادى النجوم إجراءاته للحصول على مستحقاته.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من النادى الإسماعيلى فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح نادى النجوم لكرة القدم خلال 30 يوماً من تاريخ 23 فبراير 2021.

وقررت اللجنة قبول تظلم النادى الإسماعيلى فى هذا الشأن شكلاً إلا إنه تم رفضه موضوعاً.

يأتى ذلك بعد حصول نادى النجوم لكرة القدم على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بأحقيته فى الحصول على مبلغ مليون و 250 ألف دولار بالإضافة الى 6 ألاف فرانك سويسرى من نسبة بيع اللاعب إبراهيم حسن من النادى الإسماعيلى إلى نادى الزمالك.

وطعن النادى الإسماعيلى على الحكم فى المحكمة الفدرالية السويسرية إلا أنه تم رفض الطعن. وأمهلت لجنة الإنضباط بالإتحاد المصرى لكرة القدم النادى الإسماعيلى شهراً لتنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بدءاً من تاريخ 23 فبراير الماضى، وإلا سيتم خصم ثلاث نقاط من النادى الإسماعيلي.