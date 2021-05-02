شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم: خصم 3 نقاط من الإسماعيلى ظالم وسنخاطب الجبلاية لتغليظ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أنه لن يكتفى بخصم ثلاث نقاط فقط من رصيد الإسماعيلى وسيطالب بخصم ست نقاط. وقال الطويلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "تم قبول تظلم الإسماعيلى شكلا ورفضه موضوعا، لست سعيدا لأن الحكم تأخر سنة وشهرين، أحكام الفيفا تنفذ بشكل سريع ولكن وجدنا مماطلة ليس من الاتحاد الحالى، ولكن نشكر أحمد مجاهد لأنه يعمل بحيادية ودون تدخل ".

وأضاف رئيس نادى النجوم، "قرار خصم 3 نقاط فقط ظالم للغاية كان ينبغى خصم 6 نقاط، كنت أتعشم أن تغلظ لجنة التظلمات العقوبة، وسوف نخاطب اتحاد الكرة غداً بشأن تغليظ العقوبة".

وأكد محمد الطويلة رئيس النجوم أن ناديه لم يتلق عرضا رسميا من الأهلى للتعاقد مع لاعبه كريم فؤاد المعار لإنبى قائلا، "الأهلى لم يتحدث معنا بشكل رسمى للتعاقد مع كريم فؤاد، ولكننا جهزنا كل السيناريوهات الخاصة بهذا الأمر".

وتابع محمد الطويلة، "فى حال إخطار إنبى لنا بتحويل إعارة كريم فؤاد لبيع نهائى سنجهز الرد المناسب، وفى حال تقدم الأهلى بعرض رسمى سنكون جاهزين بالرد المناسب للصفقة".

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلى فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلى فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.