شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. حسين زكى: شوربة ونصف فرخة وملوخية وأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم، يتواصل ”الخليج 365” مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع حسين زكى نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق القلعة البيضاء، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم العشرون من أيام شهر رمضان، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "شوربة ونصف فرخة وملوخية وأرز".

ويعد زكى من أحد المهتمين بالأنظمة الغذائية والمحافظة على الوزن و الفورمة لذلك يتبع أنظمة صحية .

ويحرص دائما زكى على قضاء أوقات شهر رمضان بصحبة أحبائه، خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص زكى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .