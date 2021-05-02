شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف: استمرار العقوبات على شباب الزمالك وتهديد بخصم 3 نقاط من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تأييد قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021 وقبول تظلم الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا.

وكان نادي النجوم قد طالب الإسماعيلي بتعويض نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الإسماعيلي إلى نادي الزمالك في وقت

من جهة أخرى، قررت لجنة الاستئناف قبول تظلمي الزمالك والأهلي شكلا ورفضهما موضوعا في أمر إيقاف لاعبي شباب الزمالك أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، وعمر ياسر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين السيد بعد مباراة مواليد 1999 وتأييد قرار المستأنف (بمعنى استمرار العقوبات كما هي)

كانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

وأخيرا، قررت لجنة الاستئناف تأجيل إصدار قرارها بشأن استئناف ربيع ياسين مدرب بتروجت الحالي ومنتخب الشباب السابق على قرار إيقافه 6 أشهر للاجتماع المقبل.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف ربيع ياسين 6 أشهر على خلفية أحداث منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، والمؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.