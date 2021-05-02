شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر يونايتد تقتحم «أولدترافورد» وأنباء عن تأجيل مباراة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن احتمالية تأخير موعد انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، والتي ستجمع الفريقين في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وبحسب موقع «بين سبورت» تجمع قرابة 200 مشجعا من جماهير مانشستر يونايتد للاعتراض على سياسة ملاك النادي في خلق حالة فوضى قد تؤخر المباراة المرتقبة أمام ليفربول المقررة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وبحسب تقرير «بين سبورت» تجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.

وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى أرض الملعب وهم يهتفون «نريد خروج غلايزرز».

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوورد أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع الدوري السوبر.

ويملك مانشستر يونايتد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.