اخبار الرياضه

الزمالك: تقدمنا بتظلم منفصل لإمام عاشور وموقف اللجنة معنا غريب

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تقدمنا بتظلم منفصل لإمام عاشور وموقف اللجنة معنا غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إنهم تقدموا بتظلم للجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقة على 5 لاعبين من الناشئين وتظلم منفصل لإمام عاشور.

وأضاف الدرديري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ليس من حق امام عاشور التقدم بتظلم بنفسة ضد العقوبة وعلى النادي التظلم للاعب وهو ما فعل بالضبط، انما ترديد بان الزمالك لم يتقدم بتظلم فهو امر يثير الدهشة و الاستغراب».

وطالب الدرديرى اتحاد الكرة بمراجعة المراسالات التى تمت مؤخرا من قبل النادي والاتحاد لاثبات صحة موقف نادى الزمالك.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا