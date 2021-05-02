شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تقدمنا بتظلم منفصل لإمام عاشور وموقف اللجنة معنا غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إنهم تقدموا بتظلم للجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقة على 5 لاعبين من الناشئين وتظلم منفصل لإمام عاشور.

وأضاف الدرديري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ليس من حق امام عاشور التقدم بتظلم بنفسة ضد العقوبة وعلى النادي التظلم للاعب وهو ما فعل بالضبط، انما ترديد بان الزمالك لم يتقدم بتظلم فهو امر يثير الدهشة و الاستغراب».

وطالب الدرديرى اتحاد الكرة بمراجعة المراسالات التى تمت مؤخرا من قبل النادي والاتحاد لاثبات صحة موقف نادى الزمالك.