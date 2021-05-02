شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: أزمة اشيمبونج ضخمها الإعلام.. والكرة مفيهاش واسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والاهلى والزمالك الأسبق، أن أزمة اشيمبونج لاعب الزمالك السابق عادية وتم تضخميها من الإعلام، مؤكداً أن الكرة مفيهاش واسطة.

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية:«أزمة اشيمونج عادية للغاية ولكن تم تضخميها من الاعلام ويجب الوصول لحل يرضى جميع الأطراف لان القضية حالياً منظورة في الفيفا».

ويضيف نادر السيد :«الكرة مفيهاش واسطة، وابنى أحمد ماشى في الزمالك معتمداً على موهبته فقط دون تدخل منى، الكورة مفيهاش واسطة خالص اصل مفيش حد ينزل معاك الملعب».



وأكمل حارس الفراعنة الأسبق: «أول راتب تقاضيته في حياتى كان 30 جنيهاً».