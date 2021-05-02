شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: لن نخوض مباراة الأهلى بحكام مصريين.. وسنطالب بتأجيل مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه سوف يخاطب اتحاد الكرة من أجل تأجيل مبارياته في الدوري على غرار الأهلى.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «طالما أن اتحاد الكرة يرى أن الأهلى مجهد ومضغوط وبالتالي وافق على اقتراحه بتأجيل مباراتى وادى دجلة وسيراميكا فسوف نطلب المعاملة بالمثل».

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك: «سنخاطب اتحاد الكرة من أجل تأجيل مباريات للزمالك من أجل إراحة اللاعبين من ضغط المباريات الشديد في هذه الفترة».

وأضاف الدرديرى: «بنقول لجمهور الزمالك متزعلوش، الفترة الجاية الأمور هتتظبط وتعود لطبيعتها».

وأعلن أن ناديه يرفض خوض مباراة القمة القادمة مع الأهلى المقرر لها الأحد المقبل بحكام مصريين: «الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين، ليس معنى أن المباراة الأولى لعبت بطاقم تحكيم مصري أن نوافق على خوض المباراة الثانية بحكام مصريين أيضاً».

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك: «لم نكن موافقون على التحكيم المصرى في القمة الأولى وظهرت بعض الأخطاء في المباراة مثل إضاعة الوقت من الفريق المنافس لذا نرفض وجود طاقم تحكيم مصري للقمة القادمة».

واختتم: «سنخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لحسم الأمر سريعاً».