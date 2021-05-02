شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات تجتمع لمتابعة الاستعدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات التي سوف تقام في مصر عام 2022، سلسلة اجتماعات ومناقشات خلال الفترة من غدا الاثنين وتستمر يوميا حتى الجمعة المقبل، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات لتنظيم البطولة والاجراءات الوقائية المفترض تطبيقها في ظل جائحة كورونا وذلك «اون لاين» عبر تطبيق «زووم».

ويترأس اجتماعات اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين يحضر المناقشات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أوليج ماتيتسين رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة الإعلامية، وعصام خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي، والدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى إدارة البطولة بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، والدكتور هشام الجيوشي، بتجهيز كل الملفات المفترض الاطلاع عليها للوقوف سير الاستعدادات والتجهيزات وفقا للخطة المقترحة سواء من ناحية لائحة ونظام البطولة والملاعب المستضيفة للمباريات وأماكن الإقامة والتغذية والمرافق والخدمات والتنقلات، بخلاف النواحي الطبية والتسويقية والإعلامية، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام وتسليم الجوائز، وذلك قبل توزيع الأدوار وتشكيل اللجان الفرعية للإشراف على كل كبيرة وصغيرة من أجل الخروج بالبطولة في أبهى صورة حيث أنه سيتم متابعتها على الهواء مباشرة على مستوى العالم.