شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة: إمام عاشور لم يتظلم ضد عقوبته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد عقوبته.

وقال الشوربجى في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «لجنة التظلمات قررت اليوم إصدار القرار النهائي في أزمة ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب يوم 16 مايو الجارى عقب إجازة عيد الفطر بعد بحث كل حيثيات الأزمة حيث تلقينا مستندات جديدة».

وأضاف الشوربجى: «قررنا قبول تظلم الزمالك ضد عقوبة قمة الناشئين شكلا ورفضه موضوعاً ليتم تأييد العقوبة ضد النادى ولاعبيه».

وأكمل: «المفاجأة أن الزمالك قدم تظلم ضد عقوبة قمة الناشئين ولكن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد عقوبته».