شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه في نيوكاسل .. سجل محمد النني التهديفي مع أرسنال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد النني من افتتاح سجله التهديفي في البريميرليج ووذلك عندما سجل الهدف الافتتاحي لأرسنال ضد نيوكاسل في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا ويتقدم فيها الضيوف بفضل هدف لاعب الوسط المصري.

ولا يعتبر هذا أول هدف للنجم المصري الذي سجل خامس أهدافه في مختلف البطولات بقميص أرسنال، وهو هدفه الثالث هذا الموسم، لكن جميع أهداف النني مع أرسنال – قبل اليوم- كانت في المسابقات الأوروبية.

وسجل محمد النني أول هدف له بقميص أرسنال على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، في مباراة الإياب في دوري الـ16 لدوري أبطال أوروبا في موسم 2015/2016.

وتأخر هدف النني الثاني مع الجانرز، حيث جاء في موسم 2017/2018 في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، ضد باتي بوريسوف البيلاروسي. ولم يحصل محمد النني على فرص لعب تذكر تحت قيادة المدرب أوناي إيمري في موسم 2018/2019، لذلك لم يسجل أي هدف في 15 مباراة لعبها بمختلف البطولات، أغلبها كبديل.

وغادر النني صفوف أرسنال على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، حيث لعب 36 مباراة بمختلف البطولات مع بشكتاش التركي، وسجل هدفا وحيدا.

ويعتبر هذا الموسم هو أفضل موسم تهديفي للنني الذي حصل على ثقة المدرب ميكيل أرتيتا، وشارك حتى الأن في 28 مباراة بمختلف البطولات في أفضل سجل مشاركات له على الإطلاق في موسم مع أرسنال، وكافأ النني مدربه بتسجيل 3 أهداف (متضمنة هدف اليوم).