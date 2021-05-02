شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو أندية الدوري المصري الممتاز لاجتماع الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، بدعوة أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لعقد اجتماع في مقر "الجبلاية" لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري.

وكتب الحساب السمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري العام".

أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة إصدار قرارها في التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: أحمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار إبراهيم عبدالخالق والمستشار محمد أباظة.