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الزمالك يرد على الاهلى: سنعلن عن تدشين استادنا الأسبوع المقبل واعتماد التصميم

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محمد الشرقاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على الاهلى: سنعلن عن تدشين استادنا الأسبوع المقبل واعتماد التصميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد الإعلان عن مشروع ستاد نادى الزمالك الأسبوع المقبل.

وقال الدرديرى في تصريحات إذاعية: «ستاد الاهلى إضافة لخريطة الاستادات في مصر، وفى الطريق أيضاً ستاد الزمالك».

وأضاف المتحدث باسم الزمالك: « الأسبوع المقبل سوف نعلن التفاصيل الكاملة لإنشاء ستاد الزمالك في مدينة 6 أكتوبر بفرع النادى هناك بعد اعتماد التصميم بشكل نهائى».


وأوضح الدرديرى:«وقعنا بروتوكول تعاون مع احدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، رسومات مشروع ستاد الزمالك انتهت وحصلنا على بعض الموافقات وخلال الأسبوع المقبل نستكمل باقى الموافقات، ونعلن كافة التفاصيل».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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