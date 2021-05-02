شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ننتظر زيارة مجلس الأهلى .. وساسى لم يوقع لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه ينتظر زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى للقلعة البيضاء بناء على المشاورات التي تمت بين رئيسا الناديين.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «محمود الخطيب تحدث مع عماد عبدالعزيز في مباراة نهائي الكأس لكرة اليد بشأن زيارة بين الناديين ورحب الطرفين بالأمر».

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك: «الارتباطات التي يمر بها الأهلى والزمالك والجدول المزدحم المباريات سبب تأخير تحديد موعد الزيارة».

ويضيف الدرديرى: «ننتظر زيارة مجلس إدارة الأهلى، وسنقوم بردها على الفور».

وعن فرجانى ساسى علق المتحدث الإعلامى للزمالك: «اللاعب لديه رغبة شديدة في البقاء مع الزمالك وكذلك النادى يرغب في بقاءه ولكن نقطة الالتقاء بين الطرفين والاتفاق على قيمة العقد المادية لاتزال محل خلاف، ولكن ساسى لم يوقع لبيراميدز».