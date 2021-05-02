شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرحب بمواجهة الاهلي في افتتاح استاده الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه يرحب بمواجهة الاهلى في ستاده الجديد.

وقال الدرديرى في تصريحات إذاعية:«سيظل الاهلى والزمالك هما قطبى الكرة المصرية وعنوان كافة مناحى التنافس الرياضى في مصر».



وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك :«نرحب بالطبع بمواجهة الاهلى في إفتتاح ملعبه الجديد حال تلقينا دعوة لذلك».



ويضيف الدرديرى:«معنديش فكرة عن تلقى الزمالك دعوة لحضور حفل تدشين ستاد الاهلى ، لو وجهت الدعوة كان الزمالك تقبل وذهب مسئوليه للحفل».