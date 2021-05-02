شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مفاجئ لأوساكا في دورة مدريد للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودّعت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانياً عالمياً، دورة مدريد للتنس لدى السيدات من الدور الثاني، بسقوطها المفاجئ، الأحد، أمام التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة العشرين 6-4، و3-6، و6-1.

وفي حوزة أوساكا حاملة لقبي بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا المفتوحتين، سبعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، حققتها جميعها على الملاعب الصلبة من دون أن تتمكن، حتى الآن، من الظفر بواحد على الأراضي الترابية.

وخاضت اليابانية (23 عاماً) أولى الدورات على الملاعب الترابية منذ رولان غاروس 2019، وتفوقت على مواطنتها ميساكي دوي في الدور الأول، إلا أنها سقطت أمام موتشوفا (24 عاماً) التي دخلت قائمة العشرين الأولى مطلع هذا الأسبوع للمرة الأولى في مسيرتها.

وهذا الفوز الأول لموتشوفا على أوساكا في ثاني لقاء بينهما بعدما حسمت الأخيرة المواجهة الأولى في دورة سينسيناتي الأمريكية العام الفائت.

واحتاجت التشيكية إلى كسرٍ واحد للإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتمضي قدماً وتحسمها 6-4. وتأخرت أوساكا التي بلغت ربع النهائي في مدريد منذ عامين، 1-3 في الثانية، إلا أنها فازت بخمسة أشواط متتالية لتفرض مجموعة ثالثة حاسمة.

واستعادت موتشوفا المتوجة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية في سيؤول عام 2019، رباطة جأشها كاسرة إرسال أوساكا وحاملة لقب أربع بطولات جراند سلام، في الشوط الثاني وتقدمت 5-1 لتحسم الفوز في ساعة و49 دقيقة.

وتلتقي التشيكية في الدور الثالث مع اليونانية ماريا ساكاري أو الإستونية أنيت كونتافيت.