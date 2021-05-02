شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يتوج الفائزين في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

احتفل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بختام بطولة الشارقة الدولية السادسة والعشرين للشطرنج السريع 2021 التي نظمها النادي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأقيمت البطولة خلال الفترة من 29 أبريل حتى الأول من مايو الجاري.

وشهد حفل الختام وكرّم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، كما شهد الحفل عبر الإنترنت وتطبيق «زووم» اركادي دفوكوفتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بحضور لويس نيكوبي، رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج وسامي خضر سفاريني، نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وحسان توردلييف، رئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج والدكتور سرحان حسن المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وأعضاء مجلس إدارة النادي، وجمع كبير من الضيوف والمسؤولين الرياضيين.

وتوجه الشيخ سعود المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته للبطولة، وللنادي وإلى مجلس الشارقة الرياضي وإلى لويس نيكوبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وهنأ الفائزين وشكر رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج لحضوره لحفل الختام.

وأكد الشيخ سعود المعلا أن إدارة النادي حرصت على تنظيم هذه البطولة بنسختها 26 بحضور اللاعبين في أكبر قاعة للشطرنج بالعالم، آخذة بعين الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ في الشارقة وشرطة الشارقة.

من جانبه أشاد لويس نيكوب رئيس الاتحاد الإفريقي بنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً، وأكد أن هناك تعاوناً تاماً بين الاتحاد العربي والإفريقي لما فيه مصلحة لاعبي الشطرنج العرب والأفارقة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز لاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بالمركز الأول لبطولة الشطرنج السريع بتسع نقاط من تسع جولات، وبالمركز الأول لبطولة الشطرنج الخاطف برصيد 8 نقاط من تسع جولات بعد خسارته للجولة الثالثة من الأستاذ الدولي المصري علي فرحات.