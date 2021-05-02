شكرا لقرائتكم خبر عن ميلر يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح جاك ميلر متسابق دوكاتي زميله بالفريق فرانشيسكو بانيايا ليحقق فوزه الثاني فقط في بطولة العالم للدراجات النارية بجائزة إسبانيا الكبرى في خيريس الأحد.

وتعافى فابيو كوارتارارو متسابق ياماها، الذي انطلق من المقدمة، من بداية بطيئة ليتفوق بفارق ثانيتين في الصدارة لكن سرعته تراجعت بشكل كبير؛ بسبب مشكلة بالدراجة ليسمح لميلر بالتقدم قبل عشر لفات على النهاية.

وصمد ميلر أمام بانيايا ليحقق انتصاره الأول في البطولة منذ جائزة هولندا الكبرى 2016 بينما أنهى فرانكو موربيديلي السباق في المركز الثالث مع بتروناس ياماها.