شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يجمد مفاوضات التجديد مع دوناروما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باولو مالديني المدير التقني لميلان: إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أوقف مفاوضات تجديد العقود حتى نهاية الموسم بعد مواجهة بين مجموعة من المشجعين والحارس جيانلويجي دوناروما في مقر التدريبات.

ويحيط الغموض بمستقبل حارس منتخب إيطاليا الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل وتوجهت عناصر من الأولتراس إلى مركز ميلانيلو الرياضي السبت؛ للتعبير عن موقفها بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الجماهير أبلغت الحارس بأنه لا يجب أن يخوض مباراة القمة ضد يوفنتوس يوم الأحد المقبل طالما لم يجدد عقده.

وقال مالديني للوكالة الإيطالية: من المهم أن نشدد بقوة على أنه لا أحد خارج إدارة ميلان يقرر من يلعب ومن يجدد عقده هناك قرارات معينة تخص المدرب وتتعلق بملعب كرة القدم بينما يختص النادي بالشؤون التعاقدية.

ودوناروما ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده خلال وقت قريب؛ إذ لم يتفق صانع اللعب هاكان شالهان أوغلو على عقد جديد أيضاً. لكن مالديني أوضح أنه لن يتم البت في تجديد العقود حتى نهاية الموسم في 23 مايو/ أيار.

وواصل: من هذه اللحظة ستتجمد كل عمليات تجديد العقود حتى نهاية الموسم للسماح للفريق بالتركيز فقط في الدوري وسنستمر في حماية اللاعبين كما نفعل دائماً.

وسجل شالهان أوغلو هدفاً وحافظ دوناروما على نظافة شباكه خلال فوز ميلان 2-صفر على بنيفنتو السبت ليصعد للمركز الثاني في الدوري.